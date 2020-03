Coronavirus : Macron s'exprimera à 20 heures, que peut-il annoncer ?

La situation de l'épidémie de coronavirus en France "est très inquiétante" et "se détériore très vite", a déclaré ce lundi matin le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Alors que les médecins et scientifiques sont unanimes sur l'évolution rapide de la maladie dans le pays et appellent le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, plus strictes, le président de la République prendra la parole ce lundi à 20 heures, depuis son bureau.

L'Elysée indique que le chef de l'Etat s'exprimera sur les nouvelles mesures de lutte, décidées lors d'un déjeuner avec les membres du Conseil de défense. Encore ce lundi matin, avant l'annonce de l'allocution d'Emmanuel Macron, son entourage démentait l'imminence d'une annonce de confinement total de la population. Pour rappel, dimanche soir, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye avait déjà qualifié de "fake news" la rumeur qui courait d'un confinement immédiat à l'issue du scrutin. Mais la situation évolue donc très vite et les messages d'alerte se multiplient.