Coronavirus : Edouard Philippe présentera le plan de déconfinement mardi à l'Assemblée

Le Premier ministre Edouard Philippe présentera mardi, à 15h devant l'Assemblée nationale, "la stratégie nationale du plan de déconfinement" qui doit débuter le 11 mai prochain. Cette présentation sera suivie d'un débat et d'un vote en application de l'article 50-1 de la Constitution, selon un courrier du Premier ministre adressé au président de l'Assemblée Richard Ferrand. Au préalable, le plan de déconfinement sera présenté au président de la République lundi lors d'un déjeuner, avant une réunion dans l'après-midi en présence du "M. déconfinement", Jean Castex, et du ministre de la Santé Oliver Véran.

Dans ce plan de déconfinement, six thèmes prioritaires ont été identifiés : la santé, notamment la question des tests et des masques, l'éducation, avec notamment les dates du calendrier de retour en classes, la reprise des activités professionnelles, la réouverture des commerces, la thématique des transports en commun, et enfin celui des rassemblements culturels. Une stratégie nationale sera ainsi présentée mardi devant l'Assemblée nationale, alors que les partenaires sociaux seront tenus informés mercredi ou jeudi.

Le déconfinement fera certainement l'objet d'une différenciation territoriale, en fonction des territoires les plus touchés par l'épidémie mais aussi par secteur, notamment dans les transports, en fonction des lignes et trains les plus empruntés. A noter que la réunion prévue entre les élus locaux et la dizaine de ministres autour de la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault et de Jean Castex, prévue lundi, se tiendra finalement mercredi.

Des thèmes ne seront en revanche pas abordés par le Premier ministre Edouard Philippe lors de la présentation du plan de déconfinement mardi. La situation des restaurants, bars et hôtels ainsi que la question des vacances d'été, notamment concernant les éventuelles réservations en France ou à l'étranger, ne seront pas évoquées.