Coronavirus : en quoi consistent les quatre enquêtes sur la gestion de l’épidémie ?

Le travail des enquêteurs portera sur les principaux griefs émis quant à la gestion de l'épidémie : les mesures de protection sur les lieux de travail, la mise à disposition de masques de protection et de tests. Elle a été confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), mais plusieurs voix se sont élevées pour réclamer la désignation d'un juge d'instruction indépendant pour mener les investigations.

Les entretiens débuteront le mardi 16 juin par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Le professeur marseillais Didier Raoult doit être entendu la semaine suivante, le 25 juin ; et l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn le 30 juin. D'autres anciens ministres de la Santé, Marisol Touraine, Roselyne Bachelot et Xavier Bertrand doivent également être auditionnés dans la foulée.

La présidence sera assurée par la présidente de la commission des Affaires sociales, Brigitte Bourguignon (LaREM), et le rôle de rapporteur par le député LR Eric Ciotti. La commission aura des pouvoirs d'investigation élargis pour une durée de six mois. Les commissions d'enquête parlementaires, composées de 30 membres issus de tous les groupes politiques, disposent de pouvoirs importants : convocations obligatoires sous peine de sanctions pénales, auditions sous serment...

Elle sera mise en place fin juin. "A la fin du mois sera présentée au Sénat la mise en place pour six mois d'une commission avec pour président, c'est la commission qui choisira, sans doute le président de la commission des affaires sociales", le sénateur LR Alain Milon, avait déclaré le président de la Chambre haute Gérard Larcher le 3 juin.

"Depuis plusieurs mois, la France est confrontée à une grave crise sanitaire, nous avons vu à la fois des solidarités exceptionnelles mais aussi des manques, voire de graves manques dans un certain nombre de domaines, le rôle d'une commission d'enquête, c'est de faire la lumière, d'enquêter et d'en tirer un certain nombre de propositions et de conclusions pour que nous ne connaissions pas à nouveau ces difficultés", avait-il expliqué pour justifier sa création.

Le calendrier et la durée d'enquête n'ont pas encore été précisés. Tout comme l'identité des personnes interrogées, même si elles ne devraient pas beaucoup différer de celles entendues par les députés et que le nom d'Edouard Philippe circule. On sait en revanche que la commission d’enquête accueillera 36 sénateurs, au lieu de 21, dont les présidents de groupe.

Le président de la République désapprouverait l'action de cette commission. Son futur président Alain Milon a répondu auprès de Public Sénat : "Même si le Président n’apprécie pas, le Parlement peut décider ce qu’il entend. Ce n’est pas au Président de dire au Parlement ce qu’il doit faire", ajoutant que la commission ne sortirait pas de son rôle, et n'aurait aucunes arrières-pensées politiques.