Jean-Baptiste Lemoyne : "Les anti-pass sanitaire sont ceux qui veulent qu’on tire le rideau"

"Je vois effectivement des gens qui peuvent avoir des doutes, et on est là aussi pour apporter des réponses aux doutes, et la meilleure réponse, c’est la science, la raison, les chiffres. Le vaccin, il permet d’être mieux protégé, de ne pas tomber dans des formes graves. Le vaccin, c’est ce qui permet de maintenir ouverts les restaurants, les parcs de loisirs…", a-t-il plaidé.

Le secrétaire d'Etat a plus particulièrement pointé du doigt une figure du mouvement : l'ancien numéro 2 du Rassemblement national Florian Philippot qui, selon lui, "cherche à se refaire la cerise sur cette histoire en fédérant les anti-pass sanitaire. Je crois que c’est très irresponsable car aujourd’hui le pass sanitaire, c’est l’assurance que la vie se poursuive tout en luttant contre le virus". "Il en va de la poursuite de la vie de la nation, et quand on est patriote [nom du mouvement de Florian Philippot, ndlr], ce qui passe avant tout c’est l’intérêt de la nation, ce n’est pas le petit intérêt individuel et nombriliste."