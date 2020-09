Non, la France ne décroche pas "la palme de la récession la plus sévère des pays du G7"

Quand l'introduction ne sert pas la conclusion. Face aux députés ce mardi 15 septembre, Éric Woerth a avancé les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de bâtir son argumentaire sur la nécessité d'une réforme "urgente" en France. Dans son propos liminaire (voir la vidéo ci-dessous), le président de la commission des Finances a donc affirmé que le pays "plonge deux fois plus fort que l'Allemagne au premier semestre" et qu'il "décroche la palme de la récession la plus sévère des pays du G7". Une allégation contredite par les chiffres.

De fait, Éric Woerth cite directement l'OCDE, dont les ressources sont toutes disponibles en ligne, et notamment celles sur la croissance trimestrielle des principales économies mondiales. Sans surprise, on y lit que le PIB de la France s'est écroulé au premier trimestre de l'année 2020 (-5,9%). L'institution relevait alors que "parmi les sept grandes économies, le PIB a significativement chuté en France et en Italie (-5,4%, ndlr), où les mesures de confinement ont été les plus strictes et mises en œuvre plus tôt".

Des indicateurs bien plus mauvais que ceux de l'Allemagne, dont la récession n'atteignait que 2 points de PIB entre janvier et mars. Il est donc exact de dire que l'économie hexagonale plongeait - au premier trimestre - "deux fois plus fort que l'Allemagne".