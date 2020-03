VIDÉO - Coronavirus : les cafés, restaurants et commerces "non indispensables" fermés... Revoir la déclaration d'Edouard Philippe

"Face à l’accélération de la propagation du virus (…) j’ai décidé jusqu’à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays, à savoir les restaurants, cafés, cinémas, discothèques" a annoncé Edouard Philippe, précisant que les lieux de cultes "resteront ouverts", "mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Il s’agit également de tous les commerces à l’exception des commerces essentiels."

"Ce que nous observons aujourd’hui, c’est deux choses. D’une part, une accélération de la diffusion du virus et dans certains territoires, une augmentation très importante des personnes en réanimation. D'autre part, les premières mesures prise de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées" a ajouté le Premier ministre, martelant : "Nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l’application de ces mesures. Il faut éviter au maximum de se rassembler, éviter les regroupements amicaux et familiaux."

"Les transports urbains continueront de fonctionner, mais j’appelle les Français à diminuer leurs déplacements et à diminuer les déplacements interurbains. (...) Nous devons éviter les déplacements, les réunions, les contacts. Cela s’applique aux entreprises et les administrations, qui doivent dès lundi et les prochaines semaines, engager une action massive d’organisation du télétravail, pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile", a précisé Edouard Philippe.

Le chef du gouvernement et candidat à la mairie du Havre a également évoqué le sujet des élections municipales, dont le premier tour est prévu ce dimanche : "Concernant les élections municipales, le premier tour peut se dérouler demain, en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles. Dans ces conditions, les opérations de vote se dérouleront comme prévu."