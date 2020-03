Coronavirus : Riester testé positif, le directeur de cabinet de Macron confiné : quel protocole pour le chef de l'État et ses ministres ?

Au moins cinq députés contaminés, et maintenant un membre du gouvernement. Le ministre de la Culture Franck Riester a confirmé, lundi soir, avoir été testé positif au coronavirus après avoir ressenti des symptômes. Confiné à son domicile parisien, il indiquait mardi matin à LCI avoir "toujours un peu de fièvre et de toux". Il a laissé sa directrice de cabinet tenir à sa place une réunion prévue avec filière cinéma au sujet, précisément, du Covid-19. Candidat aux municipales à Coulommiers, il a également suspendu sa campagne de terrain.

La règle qui prévaut pour tous les Français serait donc la même au sein du pouvoir. "Comme tous les Français, si je devais développer de la fièvre ou une insuffisance respiratoire, évidemment je me ferais tester", a indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Si un membre du gouvernement était touché, "on prendrait les mesures pour continuer l'activité en télétravail et on se mettrait en état de réduction sociale", a-t-elle ajouté.

En aucune façon, assure l'exécutif. "J'ai été testé car j'avais des symptômes. Je n'ai eu les symptômes que ce matin, je me suis fait tester ce midi", assurait lundi soir le ministre à LCI. "Je ne me suis pas fait tester par précaution."

S'agissant du président de la République, le protocole n'est pas différent. "Il ne doit plus serrer de mains ni faire de bises", a rappelé Sibeth Ndiaye, "et il doit rester à distance lors de certaines réunions". En outre, le médecin de la présidence est désormais présent systématiquement lors des réunions de cabinet. Emmanuel Macron n'a, à ce jour, pas été dépisté pour le coronavirus, pas plus que ses ministres.

L'agenda du chef de l'Etat et de ses collaborateurs a toutefois été profondément réaménagé. Les réunions ne se tiennent plus dans ses bureaux, les visites publiques sont suspendues à l'Elysée et les invités sont en nombre réduit. Les salles de réunion dédiées sont nettoyées systématiquement et les objets qu'il touche, surveillés avec soins. A la fin des courriels envoyés par l'Elysée, un texte demande aux personnes revenant "d'une zone à risques à l'étranger" de le signaler aux services de la présidence.

Emmanuel Macron n'a pas pour autant annulé certaines cérémonies, rassemblant un nombre de personnes inférieur à la jauge des 1000 - critère d'interdiction des rassemblements sur le territoire -, et poursuit ses déplacements, comme ce mardi au Samu l'hôpital Necker, en tâchant de rester à distance des autres personnes.

En cas de contamination, le président de la République pourrait poursuivre ses activités, confiné à l'Elysée et en télétravail. En cas d'incapacité à assurer la continuité du pouvoir, ce dernier serait confié au président du Sénat, Gérard Larcher, en vertu de l'article 7 de la Constitution. Si le président du Sénat était à son tour dans l'incapacité d'exercer ces fonctions, le pouvoir serait transféré au gouvernement pour la période concernée.