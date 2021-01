"Il va falloir encore tenir" : la réponse de Macron à Heidi, l'étudiante à bout qui l'a interpellé

Son cri de détresse a fait mouche. Heïdi Soupault, étudiante à Sciences-Po Strasbourg, a interpellé Emmanuel Macron dans une lettre, relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux, pour lui dire son "impression d'être morte" et de n'avoir "plus de rêves" avec le sort réservé aux étudiants, comme elle, privés de cours en amphi, de vie estudiantine normale et à l'horizon professionnel rendu plus incertain. "Si on n'a ni espoir ni perspective d'avenir à 19 ans, il nous reste quoi ?", l'a-t-elle interrogée.