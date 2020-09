Covid-19 : cas contact, Jean Castex s'isole à Matignon avant d'être testé

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a été testé positif au coronavirus. Or samedi dernier, le Premier ministre Jean Castex avait pris place dans sa voiture pour suivre la 8e étape, faisant de lui un cas contact. Matignon a indiqué à LCI que le Premier ministre se fera tester ce mardi soir, et de nouveau à partir du week-end prochain (à J+7 de sa rencontre avec M. Prudhomme). Placé à l'isolement, son agenda sera réorganisé pour qu'il puisse travailler depuis Matignon en visioconférence. C'est notamment par ce biais qu'il participera - comme l'ensemble du gouvernement - ce mercredi au séminaire gouvernemental, puis au Conseil des ministres et au Conseil de défense prévu vendredi.

Interrogé à ce sujet lors d'une visite à Clermont-Ferrand, le président de la République Emmanuel Macron a indiqué que le chef du gouvernement suivrait le protocole imposé à tous les cas contacts. "Nous faisons pour nous-mêmes ce que nous demandons à l’ensemble des concitoyens de faire", a expliqué Emmanuel Macron. Un cas contact "doit définir lui-même ses propres cas contacts, s’isoler, se faire tester. En fonction du résultat du test, soit on est positif et à ce moment là soi-même on s’isole et les cas contacts sont testés. Soit on est négatif et on peut reprendre une vie normale avec les précautions. C’est à cette situation que tous les cas contacts sont soumis. C’est à cette pratique que le Premier ministre sera soumis."