Covid-19 : possible cas contact, Jean Castex va être testé

"Nous faisons pour nous-mêmes ce que nous demandons à l’ensemble des concitoyens de faire", a expliqué Emmanuel Macron. Un cas contact "doit définir lui-même ses propres cas contacts, s’isoler, se faire tester. En fonction du résultat du test, soit on est positif et à ce moment là soi-même on s’isole et les cas contacts sont testés. Soit on est négatif et on peut reprendre une vie normale avec les précautions. C’est à cette situation que tous les cas contacts sont soumis. C’est à cette pratique que le Premier ministre sera soumis."