Jean-Pierre Raffarin : "Ce qui nous attend sur le plan économique et social est d'une extrême gravité"

"Il est clair que ce qui nous attend, est, sur le plan économique et social d'une extrême gravité". Invité d'Elizabeth Martichoux ce vendredi sur LCI, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a estimé "qu'il fallait "lever le couvercle le 11 mai" et "remettre la vie et l’énergie vitale dans notre société" considérant que "le confinement a fait ses preuves". Mais, a-t-il insisté, "sans cohésion sociale, on ne pourra pas regagner le développement".