Covid-19 : une députée elle-même touchée veut une loi pour protéger les malades qui rechutent

"J'ai des périodes de répit où je n'ai rien. Puis j'ai à nouveau des périodes où je suis avec des nausées et des maux de tête très violents." Elle a été testée positive la première fois le 24 mars. "J'ai fait de nombreux examens médicaux et je n'ai rien", en dehors du coronavirus. Certains tests sont parfois négatifs mais elle présente toujours les symptômes. "Nous sommes nombreux dans ce cas, 5% des malades", estime la députée.

La député LR souhaite également une reconnaissance de ces symptômes qui perdurent et un accompagnement médical et psychologique ; ainsi que des aménagements du temps de travail avec la possibilité de prendre un mi-temps thérapeutique, d'effectuer une reprise progressive ou dans les cas les plus compliqués et de bénéficier d'un arrêt maladie longue durée si besoin. Une proposition qu'elle souhaite déposer en début de semaine prochaine.