Coronavirus : la réunion des conseils municipaux reportée de plusieurs mois

Pour l'instant, dans les plus de 30 000 communes concernées, le mandat des équipes municipales sortantes est donc prolongé jusqu'à mi-mai. D'ici là, un rapport devrait permettre d'indiquer "s'il est possible d'installer les conseils municipaux", au regard des conditions sanitaires, a expliqué Edouard Philippe.

Des dizaines de milliers de réunions, rassemblant plusieurs centaines de milliers de conseillers, étaient au programme. Elles devaient se tenir à partir de vendredi et jusqu'à dimanche, pour désigner les maires et les adjoints, dans les communes où le premier tour a suffi pour constituer le conseil municipal.

Alors que la population est appelée à rester chez elle pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19, la situation soulevait "un problème de santé publique d'une extrême gravité", selon les élus locaux concernés. Ils avaient alors multiplié les appels au report ou au boycott pour dénoncer cette "brèche dans le confinement". En Corse, région particulièrement touchée par l'épidémie, le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, avait même demandé aux élus municipaux "de ne pas se déplacer".

Une procédure de procuration avait alors été recommandée pour les conseillers "appartenant aux catégories de population à risque". Mais s'est confrontée à un problème insolvable. Environ 65% des maires et 40% des élus sortants sont âgés de 60 ans et plus, ils appartiennent donc en majorité aux critères de population à risque. Or la présence de plus de la moitié des conseillers doit être respecté pour valider leurs votes, invalidant la tentative.