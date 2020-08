Le chômage partiel prolongé jusqu'au 1er novembre, et au-delà dans le secteur de la culture

Par ailleurs, certains secteurs bénéficieront du dispositif au delà du 1er novembre. Le tourisme, la culture, le sport et l'événementiel "conserveront jusqu'à la fin de l'année un accès à l'activité partielle avec reste à charge de 15%, même sans accord", a détaillé Jean Castex.

Le Premier ministre a rappelé à l'occasion que le gouvernement avait décidé de reporter l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, initialement prévue au 1er janvier, compte tenu de la dégradation économique et sociale consécutive à la crise sanitaire qui "rendait impossible son maintien tel quel". "Mais attention", a-t-il prévenu, "c'est un report et non pas un abandon car c'est une bonne réforme, que je traiterai dans un cadre global et à l'appui d'un dialogue avec les partenaires sociaux".