Les élections municipales annulées dans un village cluster de Haute-Savoie

Selon le tribunal, ce bourg de 5200 habitants "a été l'un des premiers foyers épidémiques en France dès fin février" et à la date du vote le 15 mars, "de nombreux électeurs étaient soient hospitalisés, soit isolés à domicile en application des recommandations officielles". Dans ce contexte et alors que "la gendarmerie était fermée", "il ne résulte pas de l'instruction que les procurations à domicile aient pu être effectivement mises en œuvre", ajoute le jugement.

Or, le scrutin a été très serré le 15 mars. Aussi, le tribunal indique que compte tenu du faible écart (4% soit 61 voix) entre les deux listes - celle du maire sortant qui avait été malade et hospitalisé et celle de son ancienne adjointe devenue rivale - et du contexte sanitaire exceptionnel, "l'irrégularité relative à la procédure d'établissement des procurations à domicile est de nature à altérer le scrutin et à justifier l'annulation du scrutin".