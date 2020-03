Coronavirus : gants chirurgicaux, gel, stylos... des mesures exceptionnelles pour voter aux municipales

Gants chirurgicaux, machines désinfectées après chaque vote, davantage de stylos d'émargement... À moins d'une semaine du premier tour, plusieurs mesures "exceptionnelles" vont être mises en place pour assurer la bonne tenue du scrutin municipal. À Mulhouse, devenu l'un des plus importants foyer du coronavirus en France, la municipalité a présenté dimanche 8 mars "un certain nombre de dispositions à la fois de prévention et d'hygiène exceptionnelles pour la bonne tenue des bureaux de vote", a indiqué la maire LR de Mulhouse, Michèle Lutz. Ces mesures seront appliquées lors des deux tours, les 15 et 22 mars.

Concrètement, dans les 64 bureaux de vote mulhousiens, tous équipés de machines à voter électroniques, des gants chirurgicaux et du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains seront mis à la disposition des électeurs. Le nombre de personnes dans chaque bureau sera limité. Après chaque vote, les machines seront systématiquement désinfectées, ainsi que les stylos servant à parapher les registres et valider leur vote, a détaillé Sylvie Grisey, l'une des adjointes de la maire sortante.