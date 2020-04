Coronavirus : Macron "assume totalement" le maintien des municipales et défend Agnès Buzyn

"J'assume totalement la décision", insiste le président de la République, face aux critiques d'une partie de l'opposition. Il se prévaut d'un consensus sur le sujet : "Le Premier ministre a consulté toutes les forces politiques et personne n'a pensé qu'il fallait les reporter. Il en est de même lorsque je consulte Richard Ferrand et Gérard Larcher", les présidents des deux chambres. "Je ne voulais pas que le pays pense qu'il y avait une manipulation, que les gens puissent se dire que j'avais trouvé là un prétexte pour ne pas les organiser", confie aussi le président de la République.

Emmanuel Macron se défend par ailleurs sur la question des masques, dont l'Etat a commandé début avril plus d'un milliard d'exemplaires mais dont de nombreux personnels soignants déplorent le manque. "Dès le début de la crise, nous faisons le choix de gérer la distribution et de prioriser les personnels soignants et les personnes les plus exposées", explique-t-il. "Je refuse aujourd'hui de recommander le port du masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait", ajoute-t-il. "Si nous le recommandons, ce serait incompréhensible. Les soignants en souhaitent davantage, c'est normal et c'est bien l'objectif de notre agenda de production que de répondre à cette attente".

"On me fait le procès d'il y a 15 jours, mais moi, sur les stocks, je ne ferai pas le procès de mes prédécesseurs, même si parfois ce serait plus facile", assène encore le chef de l'Etat, tout en soulignant que "nous n'aurons pas tout de suite un retour à la vie normale" après le déconfinement prévu au 11 mai.