Maintien des municipales : "Il s'est passé quelque chose d'inédit aujourd'hui" avec Macron

Malgré la propagation de l’épidémie et certaines mesures radicales, comme la fermeture des établissements scolaires et des crèches à partir de lundi, le premier tour des élections municipales se tiendra bien quant à lui ce dimanche. Tout au long de la journée de jeudi, l’exécutif avait semblé hésiter sur la marche à suivre. Dans son allocution télévisée, Emmanuel Macron a expliqué qu’il s’était notamment appuyé sur les avis des spécialistes scientifiques et les demandes des responsables des différents partis politiques pour décider de ce maintien.

Pour Adrien Gindre, le chef du service politique TF1, "il s’est passé quelque chose d’inédit". "On a l’habitude d’entendre Emmanuel Macron nous dire ‘j’ai décidé’ et d’employer le 'je'. Ce soir, il s’est retranché derrière ses interlocuteurs, c’est-à-dire les scientifiques reçus à l’Elysée, qui ont donc considéré que rien ne s’y opposait, et les représentants politiques, reçus par le Premier ministre et qui souhaitaient le maintien des élections ", explique-t-il. "Donc, pour la première fois peut-être depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron n’a pas pris une décision lui-même. Il a laissé les autres la prendre pour lui", ajoute-t-il, en soulignant néanmoins qu’en agissant ainsi, le chef de l’Etat a " considéré que la démocratie était plus importante".