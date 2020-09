Marseille : Renaud Muselier propose de durcir les règles sanitaires en fermant les plages et les parcs le soir

Un reconfinement loca serait "injuste, incohérent, pas stratégique et difficile à mettre en œuvre", a-t-il également expliqué. Pour autant, Renaud Muselier souhaite que ce territoire serre la vis dans la gestion de la crise sanitaire. Il a ainsi suggéré une batterie de mesures drastiques, à charge pour le préfet de les reprendre ou non.

Dans un premier temps, sur le plan opérationnel, Renaud Muselier défend la création d'un "comité de santé public régional" qui regrouperait l'ARS, le préfet de région et le président de Paca. Il a également demandé à l'Etat le déploiement de 250 policiers nationaux supplémentaires à Marseille pour arrêter la "fête au village" et sanctionner "les mauvais élèves". Surtout, il s'est clairement positionné en faveur d'une fermeture des parcs et des plages de Marseille à partir de 20 heures, faute d'effectifs suffisants pour les surveiller. "Le soir, après le boulot, sur la plage, dans les parcs, comme il n'y a pas de police aujourd'hui, tout le monde fait un peu n'importe quoi. Donc il faut fermer à 20 heures plages et parcs" a-t-il expliqué.