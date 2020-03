Masques, respirateurs, souveraineté nationale... Ce qu'il faut retenir des annonces de Macron

"Nous avons un combat contre le virus à mener, des soignants qui sont au front chaque jour. Je pense à eux et nous sommes à leurs côtés. Les soignants, en première ligne, sont à protéger et à équiper. La deuxième ligne est composée de femmes et d'hommes qui permettent au pays de tourner et d'être équipé." Dans un discours ayant recours au champ lexical de la guerre, Emmanuel Macron s'est exprimé à la mi-journée au cours d'une visite dans l'usine de production de masques Kolmi-Hopen, dans le Maine-et-Loire.

Face au coronavirus, le président de la République a longuement insisté sur la production du matériel de première nécessité et la souveraineté nationale. De plus, des commandes de masques, respirateurs et médicaments ont d'ores et déjà été passées. Pour les financer, "le gouvernement apporte une dotation spécifique à Santé publique France de 4 milliards d'euros, une contribution exceptionnelle qui montre la mobilisation de l'État", a-t-il indiqué. Voici ce qu'il faut retenir de son discours.