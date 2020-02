Coronavirus : "Mesurons que les choses sont maîtrisables", rassure Jean-Pierre Raffarin

Alors que la France s'inquiète de plus en plus d'une recrudescence de cas de coronavirus sur son territoire, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin s'est montré rassurant. Invité d'Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI ce mercredi 26 février, il a assuré ne pas avoir peur, malgré la multiplication des cas en Italie. "Je pense qu’il faut toujours avoir du sang froid dans ce genre de circonstances, et que la peur, en toutes circonstances, est mauvaise conseillère. (…) Pour 80% des cas cette épidémie est bénigne, pour 15% des cas elle est grave et pour 5% elle critique. Mesurons que les choses sont maîtrisables", a-t-il déclaré.