Naturalisation des étrangers en "première ligne" : Marlène Schiappa met la pression aux préfets

Jour après jour, semaine après semaine, ils ont combattu le virus sans relâche, parfois au péril de leur vie. En reconnaissance de leur dévouement et leur courage, un certain nombre d'entre eux va se voir remettre la nationalité française. Dans une circulaire adressée de mardi matin aux préfets, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, leur a donné pour instruction de faciliter et d'accélérer la naturalisation française des ressortissants étrangers qui ont été mobilisés en première ligne durant l'épidémie de nouveau coronavirus (Covid-10).

"Les dossiers d'accès à la nationalité des personnes ayant contribué activement, en première ligne, à la lutte contre la Covid-19, notamment les personnels de santé, pourront voir leur traitement accéléré et facilité", écrit la ministre chargée notamment des questions liées aux réfugiés et à l'intégration. L'Etat souhaite ainsi "reconnaître l'engagement des personnes qui ont pris une part active dans la lutte contre la Covid-19", précise le texte, en procédant à "un examen prioritaire et individualisé de ces dossiers".