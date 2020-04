"On ne part pas en vacances pendant la période de confinement" : le rappel à l’ordre de Christophe Castaner sur LCI

Ce vendredi débutent les vacances de Pâques et, à cette occasion, certains seront sans doute tentés de rejoindre leurs familles. Des dérogations seront-elles possibles pour ceux qui souhaiteraient se réunir ? "On ne part pas en vacances pendant la période de confinement", a martelé Christophe Castaner, invité d'Elizabeth Martichoux ce mercredi sur LCI. "On doit absolument rester confinés et je demande vraiment à celles et ceux qui envisageaient de se déplacer pendant les vacances de se rendre compte qu’à la fois ils s’exposent et exposent leurs proches mais aussi les territoires."

"J’ai demandé ce mardi soir aux préfets des zones touristiques de vérifier le niveau de location et d’occupation des Airbnb et autres offres locatives", a précisé le ministre de l'Intérieur.