En allemand, Olivier Véran va appeler nos voisins à ne pas fermer unilatéralement la frontière

À contexte inédit, initiative inédite. Face à une situation épidémiologique tendue dans le Grand-Est, et plus particulièrement en Moselle, où progressent rapidement les différents variants, les autorités françaises semblent vouloir tout mettre en œuvre pour échapper à une fermeture brutale des frontières avec l'Allemagne. Quitte à prendre la plume en allemand s'il le faut.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, s'apprêtent en effet à publier un communiqué bilingue, rapporte le Parisien ce jeudi . Objectif ? Éviter de se voir appliquer dans la région la même règle que la République tchèque et le Tyrol autrichien, susceptible de prendre par surprise les habitants et particulièrement les quelque 50.000 travailleurs frontaliers qui vont chaque jour travailler outre-Rhin.

"Cette fois, si une telle mesure devait intervenir, cela se ferait en bonne coordination", explique au quotidien l’entourage de Clément Beaune, alors que le ministre a multiplié les échanges avec les autorités fédérales, avec le ministre président du Land de Sarre et les responsables du Palatinat et de Bade-Wurtemberg, ainsi qu'avec le président de la région Grand-Est, Jean Rottner. "C’est l’énorme progrès par rapport à l’an dernier, désormais les gens se parlent, de Paris à Berlin, de Moselle à la Sarre, partout", abonde le député LREM de Forbach, Christophe Arend.

Qu'est-ce qui pourrait concrétiser la menace d'une fermeture des frontières côté allemand ? Le classement de l'Institut de veille épidémiologique Robert-Koch, qui classe les régions d'Allemagne et des pays voisins en niveaux d'alerte de 1 à 3, selon que le virus y circule fortement (stade 1), très fortement (stade 2) ou qu'il s'agisse de virus mutants (stade 3). Or, "depuis trois semaines on s'attend à ce que la Moselle passe du niveau 1 actuel aux niveaux supérieurs, et que l'on s'organise en conséquence en prévoyant avec les autorités sarroises des mesures de sauvegarde", précise au Parisien Christophe Arend, député (LREM) de Forbach et coprésident du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande.

Si la Moselle venait à basculer à ce niveau d’alerte dans les prochains jours, Angela Merkel pourrait effectivement arbitrer en ce sens.