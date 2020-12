Testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron s'isole à La Lanterne

Il y avait échappé jusqu'ici. Le président de la République Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19, a indiqué l'Élysée dans un communiqué jeudi 17 décembre. Le chef de l'État a réalisé "un test RT-PCR dès l'apparition de premiers symptômes", précise la présidence. "Conformément aux consignes sanitaires applicables à tous, le président de la République s'isolera pendant sept jours." S'il a quitté ce jeudi soir l'Elysée pour s'isoler à la résidence présidentielle de La Lanterne, à Versailles, il continuera quoiqu'il en soit "d'assurer ses activités à distance".

L'Élysée précise à LCI que le chef de l'État "a développé des symptômes légers" et "a tout de suite été testé". "Il a donc été décidé de l'isoler, il s'applique les règles qui s'appliquent à tous les Français", poursuit la présidence. "Tard hier soir, le président de la République a commencé à ressentir des symptômes s'apparentant au Covid-19", a indiqué à la mi-journée le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, depuis le Sénat. Le chef de l'État ressent comme une grosse grippe. Toux, nez qui coule, courbatures... Emmanuel Macron, comme d'autres dirigeants avant lui, a manifestement le Covid.

Du côté de l'exécutif, on se demande s'il n'a pas attrapé le Covid en fin de semaine lors de son passage au conseil européen à Bruxelles, les 10 et 11 décembre. Le 14 décembre, à l'occasion du 60e anniversaire de l'OCDE et alors que plusieurs responsables politiques européens sont reçus à l'Elysée, "un contact-tracing s'est immédiatement mis en œuvre." Il faut notamment remonter les cas contact potentiels qui seraient survenus à l'occasion d'un repas informel, organisé mercredi à l'Elysée, et réunissant des responsables LaREM et l'ensemble des présidents de groupe alliés à la majorité, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.