Touchée par le Covid-19, Roselyne Bachelot hospitalisée, son état "n'inspire pas d'inquiétude"

Roselyne Bachelot, positive au Covid-19, a été hospitalisée, a annoncé mercredi son entourage. La ministre de la Culture, âgée de 74 ans, a été placé "sous surveillance", mais "il n'y a pas eu de dégradation de son état", a précisé l'entourage à LCI dans la foulée de l'annonce, indiquant qu'elle était en "chambre normale" et en "repos forcé". "Son état est stable et n'inspire pas d'inquiétudes", a également indiqué cette source à l'AFP. "Son médecin a préconisé une surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir."

Testée positive au Covid-19 le 14 mars dernier, Elisabeth Borne avait, elle aussi, été "placée sous surveillance médicale", mais son état de santé est "en voie d'amélioration", avait fait savoir son ministère dans un communiqué publié lundi. Le suivi des dossiers a été confié temporairement à Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des Retraites et de la Santé au travail. Si elle était toujours hospitalisée mercredi matin, "son état s'est amélioré" et "elle suit ses dossiers à distance", à faire savoir son entourage à LCI. Elisabeth Borne a annoncé sur Twitter, plus tard dans la matinée, être sortie de l'hôpital.