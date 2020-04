Plan de déconfinement : les Français partagés après les annonces d'Edouard Philippe

Edouard Philippe a égrené les grandes règles à appliquer dans plusieurs domaines clés à compter du 11 mai : télétravail, rassemblements, port du masque, test et isolement des malades, déplacements entre les régions, application de " tracking ", et reprise de l’école. Des mesures considérées globalement par la majorité des sondés comme convaincantes. Plus largement, seules 34% des personnes interrogées estiment que le gouvernement a été à la hauteur dans la gestion de la crise de coronavirus.

Un sondé sur deux accorde sa confiance au gouvernement pour prendre des mesures efficaces en matière d'économie (54%), de politique sociale (50%) et pour mettre fin à l'épidémie (50%). Plus de 8 personnes interrogées sur 10 estiment enfin "probable" qu'une fois la première vague de confinement levée, qu'il faille à nouveau confiner le pays pour faire face à une deuxième vague d'épidémie.

*Enquête Harris Interactive réalisée en ligne le 28 avril 2020 (après l’intervention d’Edouard Philippe) auprès d’un échantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressements appliqués aux variable suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de la personne interrogée.