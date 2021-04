"Nous avons une nouvelle décennie française à bâtir" : Emmanuel Macron se projette aussi dans l'après-Covid

S'il ne fait pas acte de candidature à la prochaine élection - il avait même évoqué, fin 2020, l'hypothèse où il serait empêché de se représenter -, le chef de l'État ne s'interdit pas de penser à l'après-Covid. Un après-Covid auquel il rêvait il y a de nombreux mois déjà, lorsque, le 14 juillet 2020, il avait accordé une interview télévisée pour tracer les grandes lignes de la fin de son quinquennat, entre relance économique, emploi des jeunes, loi Climat, sécurité et poursuite des réformes engagées, comme celle des retraites. Ce scénario avait alors été percuté par le retour en force de cette épidémie de Covid-19 qui capte depuis lors toute l'énergie de son gouvernement. Il ne lui reste désormais que douze mois pour agir, et il sait qu'il faudra faire des choix.

Autres signes de ce retour aux sources : Emmanuel Macron a indiqué, dans l'entretien de jeudi, qu'il entendait se lancer dans un tour de France, cet été. "Dès le début du mois de juin, grâce au retour à une vie aussi normale que possible, je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays", a-t-il déclaré. À l'occasion, le chef de l'État entend lancer une "grande concertation" avec les élus et les "forces vives" du pays, autour de la relance économique, des investissements et de la "simplification" administrative. Transformer, simplifier, consulter : tous les mantras qui avaient fait le succès des Marcheurs en 2017, lors de la précampagne ayant conduit Emmanuel Macron au pouvoir.

Des mots qui apparaissent comme un véritable retour aux sources pour celui qui avait fait du diptyque "libérer et protéger" le credo de sa campagne de 2017 et de son début de quinquennat. Un mot d'ordre qui avait conduit le chef de l'État à engager une série de réformes au pas de charge, dont celle, contestée, du Code du travail, jusqu'à la violente rupture des Gilets jaunes, puis celle de la crise sanitaire.

S'il s'en défend, le chef de l'État semble se mettre en ordre de marche pour la dernière ligne droite avant l'élection fatidique, comme le relevaient vendredi matin plusieurs éditoriaux, dont celui des Échos, selon lequel Emmanuel Macron "bascule dans la précampagne présidentielle", quand Libération le voit déjà en "quasi candidat".

Outre le message adressé jeudi à la jeunesse, à laquelle il dédie la prochaine décennie et la promesse de reprendre une partie du chantier laissé en suspens depuis plus d'un an - notamment sur les aspects sécuritaires -, Emmanuel Macron semble également mettre ses troupes en ordre de bataille pour défendre son bilan. Il a commencé à le faire jeudi, en revenant sur ses choix en matière fiscale, à commencer par la suppression controversée de l'Impôt sur la fortune. "Depuis quatre ans, nous avons baissé le coût du capital et la fiscalité sur l’investissement productif", indiquait-il lors de cet entretien. "Heureusement que nous avons réduit les impôts, y compris en supprimant la part anti-production de l’ISF ! Notre pays dissuadait l’investissement. Il dissuadait aussi le travail et c’est pour cela que j’ai baissé l’impôt sur le revenu, augmenté la prime d’activité."