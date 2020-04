Présentation du plan de déconfinement : l'opposition critique la méthode du gouvernement

Lors du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro, le président des Républicains Christian Jacob a souhaité "un vrai débat au Parlement, digne de ce nom" avec au préalable "un vrai travail en commission". "On ne va pas juste voter sur un discours", a-t-il déclaré. Son parti a d'ailleurs appelé ce dimanche à un report du vote à mercredi ou jeudi. Le député LFI Eric Coquerel a approuvé et déclaré sur Twitter partager "la demande faite par le groupe LR d'un délai de 24h entre la présentation et le vote afin de permettre plus de débat".