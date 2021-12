Présidentielle 2022 : quels partis appliqueront les jauges dans leurs meetings ?

A droite, Valérie Pécresse souhaite trouver "le bon équilibre entre exigences démocratiques et contraintes sanitaires", a indiqué à l'AFP Geoffroy Didier, directeur de la communication de la candidate LR. "Nous avons toujours respecté les règles sanitaires et continueront de le faire", mais "la crise ne doit pas mettre le débat sous cloche pendant l'élection présidentielle", a-t-il précisé.

Dans l'entourage de Yannick Jadot également, on assure que les jauges seront appliquées. "Nous avons conçu nos réunions publiques dans un format impliquant des jauges réduites qui respectent les indications du gouvernement", a-t-on indiqué à LCI, prenant pour exemple le déplacement du candidat à Laon le 11 décembre dernier, réunissant moins de 400 personnes. "Nous avons également prévu des formules à l'extérieur et des formats numériques pour les événements publics", a ajouté ce membre de l'équipe du député européen, qui demande "au gouvernement d'organiser une rencontre avec les responsables des partis politiques et des campagnes pour qu'un cadre clair soit fixé collectivement".

Pour autant, dès mardi, La République en marche avait indiqué qu'elle les appliquerait. "Évidemment, la majorité s'imposera de respecter les jauges fixées", avait tweeté le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Ce mercredi, le Parti socialiste a indiqué à LCI qu'il suivrait également "ce que demande le gouvernement" concernant les jauges, et a tenu à rappeler que toutes ses dernières réunions publiques se sont tenues dans le respect des gestes barrières, avec contrôle du pass sanitaire et possibilité de se faire tester sur place. Aucun meeting d'Anne Hidalgo n'est au programme ces prochaines semaines.

En revanche, d'autres partis ont indiqué qu'ils ne limiteraient pas le nombre de militants à leurs prochains meetings. "La question ne se pose pas", a déclaré le député et porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, sur Europe 1 ce mercredi, rappelant à raison que la Constitution permettait "jusqu'à preuve du contraire" la tenue des "meetings et réunions politiques sans limitation". "Cela n'empêche pas de prendre un certain nombre de dispositions" comme les gestes barrières ou la distanciation sociale, a-t-il ajouté, alors que Marine Le Pen doit lancer officiellement sa campagne les 15 et 16 janvier 2022 par une "convention présidentielle" à Reims (Marne).

"Nous n'allons rien changer à notre agenda des quatre prochains mois et nous ferons des meetings de toutes les tailles", a expliqué à l'AFP Olivier Ubéda, directeur national des évènements du candidat d'extrême droite Eric Zemmour (Reconquête!). "Plus il y a de monde, mieux ce sera" sur le plan électoral, a-t-il estimé, soulignant que "pas un cluster n'a été détecté à la suite du meeting de Villepinte" qui avait réuni 13.000 personnes le 5 décembre.