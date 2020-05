Qu'est-ce que cette "médaille de l'engagement" qui va être réactivée pour les soignants ?

Ce ruban tricolore comprenait quatre échelons : bronze, argent, vermeil et or. Les médailles attribuées par les ministères de l'Intérieur (pour l'Algérie) et par le ministère des Colonies furent supprimées en 1962. Celles décernées par le ministère aux Armées (ex-ministère de la Guerre) et par le ministère de la Marine furent remplacées par la médaille d'honneur du service de santé des armées.