Coronavirus : qui est le Pr Jérôme Salomon, chargé d’informer sur l’évolution de l’épidémie ?

C’est devenu le visiteur du soir de la télévision française depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Chaque jour depuis fin février, Pr Jérôme Salomon apparaît pour faire le point sur la propagation du Covid-19 en France. Un visage jovial en passe de devenir aussi familier que le fut celui du procureur de la République François Molins au plus fort de la vague d’attentats dans l’Hexagone. Car c’est désormais lui la figure de proue de la lutte gouvernementale contre le virus, chargé de faire l’état des lieux du nombre de cas comme de rappeler les mesures de santé publique prises.

Depuis janvier 2018, Jérôme Salomon occupe le poste de directeur général de la Santé en remplacement de Benoît Vallet, parti à la Cour des comptes. C’est Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, qui avait nommé ce spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à cette fonction. A 50 ans, il est désormais le numéro deux du ministère derrière Olivier Veran, arrivé en renfort après le départ de la ministre dans la course à la mairie de Paris, et chargé de "concevoir et conduire la politique de prévention issue de la stratégie nationale de santé". Membre du conseil d'administration de Santé Publique France depuis 2016, le praticien s’est retrouvé à la tête d’un groupe de travail sur la maladie de Lyme par la Haute Autorité de santé (HAS), après avoir travaillé à l’Institut Pasteur.