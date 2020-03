Coronavirus : réactions diverses de la classe politique après l'allocution d'Emmanuel Macron

Le Centriste Hervé Morin a pour sa part appelé à des mesures plus fortes encore pour enrayer la pandémie. "Les reports de charges et de cotisations et les mesures de chômage partiel face à la violence du choc économique que nous allons vivre ne suffiront pas. Il faut que le gouvernement prévoie d’ores et déjà des mesures plus puissantes pour soutenir notre économie", a-t-il estimé.

Anne Hidalgo a, elle, annoncé qu'elle prendrait dès demain des mesures afin de répondre aux nouvelles consignes instaurées par Emmanuel Macron. "Je réunirai dès demain matin la cellule centrale de crise de la Ville pour tirer toutes les conséquences des mesures annoncées par le Président de la République. Elus et services de la Ville sont plus que jamais dévoués à la protection et à l’accompagnement des Parisiennes et des Parisiens, et plus particulièrement des plus fragiles", a écrit la maire de Paris.