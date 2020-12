Soignants de 50 ans vaccinés dès lundi, centres de vaccination... Véran promet une "accélération"

L'exécutif passe à la vitesse supérieure. La campagne de vaccination contre le Covid-19 va "accélérer" en direction des publics prioritaires, avec la possibilité pour les soignants de 50 ans et plus de se faire vacciner "dès lundi", a annoncé ce jeudi 31 décembre le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter. Dans un long thread, il a répondu aux critiques sur la lenteur de la vaccination par rapport aux autres pays d'Europe, rappelant le processus mis en place "pour tout organiser dans de bonnes conditions de sécurité". "Soyez rassurés. La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur. Le vaccin est une chance historique d'en finir avec cette pandémie et retrouver une vie normale. Nous ne passerons pas à côté", a-t-il promis.

Initialement prévue fin janvier, la vaccination des soignants de 50 ans et plus débutera finalement dès le 4 janvier "dans les centres disposant déjà de vaccins", a détaillé le locataire du 14 avenue Duquesne à Paris. Cette accélération soudaine de la stratégie gouvernementale s'accompagnera "avant début février, de premiers centres de vaccination", a-t-il précisé. Ils "ouvriront en ville, pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc.", a ajouté Olivier Véran. Il était jusqu'ici question dans cette phase de mettre en avant les médecins généralistes et les pharmaciens.