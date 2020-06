Tout savoir sur la commission d'enquête parlementaire chargée d'analyser la gestion de la crise sanitaire

L'Etat a-t-il fait tout son possible pour prévenir l'épidémie de coronavirus ? Pourquoi le pays s'est-il retrouvé en pénurie de masques ? L'hôpital public aurait-il pu être plus performant ? Pourquoi la mortalité a-t-elle été si importante dans les Ehpad ? C'est pour répondre à ces questions et tirer les leçons de la crise que l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête, au travail depuis le 3 juin.

La présidence est assurée par la présidente de la commission des Affaires sociales, Brigitte Bourguignon (LaREM), et le rôle de rapporteur par le député LR Eric Ciotti. La commission dispose de pouvoirs d'investigation élargis pour une durée de six mois. Les commissions d'enquête parlementaires, composées de 30 membres issus de tous les groupes politiques, jouissent d'un pouvoir de coercition important : ceux qui y sont convoqués ont obligation de s'y présenter sous peine de sanctions pénales et les auditions se font sous serment. Tout parjure peut valoir des poursuites pénales. Ainsi, lors des auditions sur l'affaire Benalla, l'ex-chargé de mission du président de la République et son comparse Vincent Crase avaient fait l'objet d'une demande de poursuites de la part de la commission d'enquête sénatoriale.