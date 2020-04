Traçage des données mobiles pour limiter la propagation du virus : le débat à l'Assemblée sera suivi d'un vote

Destinée à éviter la propagation du virus parmi la population, la future utilisation de diverses technologiques, comme le bornage téléphonique des applications GPS ou les systèmes de cartes bancaires, a été fortement décriée par l'opposition qui réclamait qu'un vote se tienne.

Lundi 20 avril sur LCI, le patron des députés LaREM Gilles Le Gendre n'a pas considéré le vote comme essentiel, a contrario du débat, mais des élus de la majorité et de l'opposition ont réclamé tour à tour la tenue d'un scrutin. "Sur un sujet aussi sensible, chaque député doit pouvoir être le garant des libertés publiques", ont déclaré par exemple le patron du groupe LR Damien Abad et le député Philippe Gosselin, membre de la Cnil, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans un communiqué du 16 avril.