Une "médaille des épidémies" : la proposition d'un député pour honorer les soignants

Le député souhaite que la médaille comporte quatre classes : bronze, argent, vermeil et or. Quatre classes respectivement pour quatre catégories de personnes : celles qui se sont exposées "à des dangers de contamination en donnant des soins aux malades atteints d’infection contagieuse", celles qui ont préservé "par une intervention personnelle un territoire, une localité, un établissement de l’invasion d’une maladie épidémique", celles qui ont contribué ou participé "aux opérations de désinfection au cours d’une épidémie", et enfin celles qui auront été en "lien étroit avec la lutte contre une épidémie ou une pandémie, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministère de la santé". Une dernière catégorie, précise-t-il, qui pourrait concerner "des salariés, des indépendants, des chefs d’entreprise, des bénévoles, des élus etc...."

Philippe Gosselin rappelle en outre que ce ne serait pas la première fois qu'une telle médaille serait créée. Une médaille d’honneur des épidémies fut instituée en mars 1885 après l'épidémie de choléra qui sévit en France en 1884. "Par décret du 30 août 1962, pour les militaires, fut créée la Médaille d’honneur du service de santé des armées qui peut, éventuellement, reconnaître des mérites particuliers dans la lutte contre les épidémies", écrit encore le député de la Manche.