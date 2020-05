Un hommage national et des distinctions honorifiques pour tous ceux qui ont combattu la pandémie

Lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres, Sibeth Ndiaye a également annoncé qu'une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite sera publiée le 1er janvier 2021. Cette dernière comprendra "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité", a-t-elle ajouté, sans apporter davantage de précisions. La porte-parole du gouvernement a également annonce la réactivation de la "médaille de l'engagement", introduite à la suite de l'épidémie de choléra de 1884, et qui visait à récompenser les services rendus pendant les périodes de maladies épidémiques.

Aujourd’hui, tous sont considérés comme des héros, du personnel soignant à la caissière de supermarché, en passant par les agents de propreté et les Français mobilisés pour maintenir l'activité essentielle à flots. Le président Emmanuel Macron souhaite "que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19", a indiqué mercredi 13 mai Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.

Pour rappel, la Légion d’honneur est la plus haute distinction française. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’Etat pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité. L'ordre national du Mérite est le second ordre national destiné à honorer des citoyens français, après la Légion d'honneur. Ces deux distinctions ne s’accompagnent d’aucun avantage matériel ou financier réels. Cependant, assure le site de la chancellerie, "c’est une source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches et un exemple de civisme rendu public".