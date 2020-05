Un reconfinement possible "si le nombre de nouveaux cas par jour double", prévient Jean Castex

Déconfinés et bientôt reconfinés ? Alors que le déconfinement progressif a débuté lundi 11 mai, après 55 jours de restrictions et de maintien à domicile, les pouvoirs publics ne relâchent pas leur attention face au coronavirus. Un plan de reconfinement d'urgence a ainsi été pensé. Celui-ci peut être déclenché à tout moment, en cas de résurgence de la pandémie de Covid-19, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, et qu'il fallait reconfiner une partie ou l'ensemble des Français. Le but recherché : contenir, et stopper dans le meilleur des cas, la deuxième vague, tant redoutée par les personnels soignants.

Auditionné mardi 12 mai à l'Assemblée nationale, Jean Castex, l'homme à qui l'exécutif a confié cette tâche, a fourni quelques détails sur ce plan. "Il serait déraisonnable de ne pas l'envisager compte tenu de ce virus qui est toujours là et qui est imprévisible", a assuré le haut fonctionnaire devant les députés de la mission d'information sur l'impact de l'épidémie de Covid-19. Le maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientiales, a expliqué que le gouvernement se baserait sur trois indicateurs pour évaluer l'état du pays : la circulation du virus, la capacité hospitalière et les résultats des tests virologiques.