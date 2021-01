Vaccination : Hervé Morin "en discussion" pour l'achat de vaccins destinés à sa région

"La double autorisation des enfants pour faire en sorte qu'on autorise que la personne puisse être vaccinée, vous imaginez ce que ça représente en termes administratifs, avec des délais là aussi de rétraction. Quand les médecins et les infirmières vont arriver dans les Ehpad, on aura deux populations : ceux pour lesquels on aura pu récupérer l'accord et les autres", a-t-il regretté, alors qu'il y a "40% des Français qui veulent se faire vacciner. Il y a largement de quoi vacciner."

Face à la lenteur du processus, pour lequel les élus n'ont "pas été consultés", Hervé Morin a fait part de son intention de reprendre la main dès que possible. "Il faut vacciner le plus massivement et le plus rapidement possible. Je suis en discussion avec un laboratoire pour faire en sorte que lorsqu'il y aura plus de vaccins produits à travers le monde, que nous puissions, nous régions, acheter des vaccins pour que tous ceux qui vont bosser le matin puissent être vaccinés", a-t-il déclaré, sans préciser le fabricant approché ni le nombre de doses négociées.

"En avril-mai dernier, j'ai fait en sorte en cinq jours que toutes les entreprises qui souhaitaient des masques puissent en avoir. (...) On évite des morts en vaccinant le plus rapidement possible."