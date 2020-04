Emmanuel Macron : "Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai"

Pour les Français, le confinement va durer encore un mois. Dans son allocution ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé que cette mesure exceptionnelle est prolongée jusqu'au lundi 11 mai prochain. "Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est, durant cette période, le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation, et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces", a expliqué le chef de l'Etat.

"L'espoir renaît, mais rien n'est acquis", souligne le président de la République. "Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mers, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies", a justifié le président de la République.