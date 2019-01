Corruption des élus : 77% des Français jugent la lutte inefficace et 67% estiment que Macron n'y a rien changé

Pour 77% des Français, la France ne se donne pas "réellement et efficacement" les moyens de lutter contre la corruption des élus sous toutes ses formes, selon un sondage Ifop, diffusé mercredi 16 janvier, pour le site Projet Arcadie, organe indépendant d'information sur le contrôle des parlementaires, qui s'est doté d'une large et riche base de données sur les députés, les sénateurs et les partis politiques. Seuls 18% pensent l'inverse, à savoir que les moyens de lutte sont réels et efficaces, et 5% ne se prononcent pas.





Deux tiers des sondés (67%) jugent même que la situation ne s'est pas améliorée depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et ce malgré l'adoption dès sa première année de mandat de lois "pour la confiance dans la vie politique", qui avait notamment encadré le remboursement des frais de mandat et légiféré pour limiter les conflits d'intérêt dans le cénacle politique, en interdisant notamment d'employer un proche parent comme assistant parlementaire.