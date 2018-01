Corse : ce que les dirigeants nationalistes demandent à Emmanuel Macron et Edouard Philippe

Emmanuel Macron se met à l'heure corse. Le 6 février prochain, deux mois après l'écrasante victoire des nationalistes aux élections territoriales, le président de la République effectuera un séjour sur l'île de Beauté, afin de commémorer les vingt ans de l'assassinat du préfet Erignac.





Le déplacement marquera aussi le début du dialogue entre le chef de l'Etat et cette collectivité, avec une liste de dossiers et de revendications en souffrance depuis plusieurs décennies. A cet effet, les deux dirigeants nationalistes, l'autonomiste Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de corse, et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, étaient reçus lundi après-midi à Matignon pour un premier tour de chauffe avec Edouard Philippe. Ils devaient également rencontrer, mardi, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et François de Rugy, en pointe sur le projet de révision constitutionnelle à venir qui intéresse tout particulièrement ces élus. Les nationalistes portent une série de revendications après une première visite sur l'île, début janvier, de la ministre Jacqueline Gourault. "L'état d'esprit est au dialogue", a fait savoir Matignon en amont de la rencontre de lundi.