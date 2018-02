Corse : l'amertume a gagné l'île après la visite d'Emmanuel Macron

Une porte s'ouvre pour la Corse dans la constitution, une autre se referme sur l'espoir d'un dialogue apaisé entre l'Etat français et les élus nationalistes en charge de la collectivité. Suite au discours d'Emmanuel Macron, ils dénoncent d'ailleurs une forme de condescendance dans l'île de beauté. Le discours présidentiel divise. A Ajaccio, beaucoup se sentent humiliés tandis que d'autres sont ravis. Les prochaines semaines seront déterminantes pour renouer un dialogue constructif pour la Corse. La visite d'Emmanuel Macron a-t-elle convaincu ou crispé la population ?



