Cote de popularité en baisse pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe

Alors qu'elle avait atteint ses plus hauts niveaux en juin 2017 (64% de satisfaits) et en juillet de la même année (56%), la cote du Premier Ministre, ostensiblement en manque de soutiens avec le décret obligeant le passage de 90 à 80 km/h à partir du 1er juillet sur les routes secondaires, atteint son plus bas niveau depuis sa prise de fonction en juin 2018, avec 42% de satisfaits et 54% de mécontents.