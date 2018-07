Chirac, Macron, Mélenchon : la politique dopée au football ?

Lors de la victoire de l'équipe de France au Mondial de 1998, Jacques Chirac, a obtenu 18 points de plus dans les sondages d'opinion. Bien que l'effet d'habitude ne dure pas et qu'en plus, le Président ne s'y connaissait pas en foot, son enthousiasme et sa capacité de communier la joie avec le public ont beaucoup marqué les électeurs, lui permettant de gagner un second mandat. Pour Emmanuel Macron, quelle image donne-t-il, question football ?



