Couvre-feu : "Il faut tenir encore 4 à 6 semaines", lance Emmanuel Macron à des jeunes

Une porte de sortie qui correspond à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. "La vaccination sera puissante chez les personnes fragiles, donc il y aura moins de pression hospitalière", a indiqué un conseiller de l'exécutif à TF1 et LCI. L'entourage du chef de l'État mise également sur le fait que d'ici-là "on aura avancé sur les traitements". La météo printanière sera également un atout pour faire baisser les contaminations, estime l'exécutif.

Le 19 février dernier, Emmanuel Macron s'était donné "8 à 10 jours" pour "voir si on resserre ou on relâche les contraintes" sanitaires. De nouvelles restrictions ont déjà été décidées comme à Nice et Dunkerque, et d'autres sont attendues d'ici la fin de semaines dans une vingtaine de départements placés sous vigilance renforcée. Le gouvernement continue de vanter les effets du couvre-feu à 18h, sans jamais avoir évoqué de date de fin.