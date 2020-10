"Ne pas être plus de six à table" : la recommandation pour les réunions privées

Réduire les contaminations dans la sphère privée. Tel était le sens des mesures annoncées ce mercredi par le président de la République. Aussi, Emmanuel Macron a demandé aux Français de faire des efforts pour limiter leurs interactions entre amis et en famille. Il les enjoint à "ne pas être plus de six à table" dans les réunions privées.

"On essaye, quand on invite des amis, de ne pas être plus de six à table. (...) Cette règle des six est une règle de bon sens que chacun peut avoir. Il faut essayer de se l'appliquer à soi-même parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va un peu nous aider à freiner" l'épidémie, a continué le chef de l'Etat. "Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, on continue à avoir une vie familiale normale", a-t-il précisé.