"Des reconfinements locaux sont possibles" : la mise en garde de Jean Castex contre tout "relâchement"

"Il ne peut plus y avoir de relâchement", a martelé le Premier ministre Jean Castex ce lundi 12 octobre. Interrogé sur Franceinfo sur la gestion de l'épidémie de Covid-19, il a estimé que la France "connaît une deuxième vague forte", et a appelé "de façon extrêmement claire à ce que nous nous mobilisions toutes et tous pour y faire face". Sinon, le gouvernement devra prendre de nouvelles mesures restrictives.

"Si dans cette période de quinze jours, nous voyons que les indicateurs sanitaires se dégradent beaucoup, que les lits de réanimation se remplissent plus que prévu, nous pourrons prendre des mesures supplémentaires", a expliqué Jean Castex. Le chef du gouvernement est formel : "Le reconfinement général doit être évité par tous les moyens". Il a souligné que les conséquences sociales et économiques d'un nouveau confinement absolu seraient "dramatiques", notamment "pour les plus jeunes d'entre nous".

Selon lui, le confinement ne "pouvait pas durer plus longtemps". En éviter un nouveau "est possible si nous nous y mettons tous", a-t-il insisté. En revanche, des reconfinements locaux sont possibles : "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans les hôpitaux". L'exécutif examinera lors du conseil de défense hebdomadaire mercredi les données épidémiologiques "pour voir s'il y a lieu d'aller plus loin" après les tour de vis donnés dans plusieurs métropoles. Et, hasard du calendrier ou non, Emmanuel Macron s'adressera le soir-même aux Français dans une allocution télévisée diffusée sur TF1, LCI et France 2.