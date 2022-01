Pass vaccinal : ce que les sénateurs veulent changer au projet de loi

A l'issue de son vote au Sénat, le projet de loi devra être examiné en Commission mixte paritaire, où députés et sénateurs devront s'entendre sur sa version finale, avant qu'il ne soit revoté par les deux assemblées. Après le retard pris à l'Assemblée nationale, le gouvernement compte sur une entrée en vigueur de la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal "au plus tard dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier", et non plus dès le 15.